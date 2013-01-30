Еврокомиссар обеспокоен перевозкой Луценко в колонию сразу после операции
12:17, 30 января 2013Политика
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Штефан Фюле обеспокоен условиями перевозки Луценко из больницы в колонию.
Фюле прокомментировал перевозку Луценко в Твиттере
Комиссар ЕС по вопросам расширения и Европейской политики соседства Штефан Фюле обеспокоен условиями перевозки экс-министра внутренних дел Юрия Луценко из киевской больницы в колонию в Черниговской области.
Об этом Ш.Фюле написал в своем микроблоге в Twitter.
“Обеспокоен аспектами здоровья при перевозке Ю.Луценко из больницы в тюрьму сразу после сложной операции”, - заметил еврокомиссар.
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