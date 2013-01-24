Муж Тимошенко просит церковников молиться за освобождение «рабы Божьей Юлии»

Как сообщает сайт Ю.Тимошенко, в обращении к главе Украинской православной церкви (Московский патриархат) Владимиру, главе Украинской православной церкви (Киевский патриархат) Филарету, главе Украинской греко-католической церкви Святославу, главе Украинской автокефальной православной церкви Мефодию говорится: "В это нелегкое для нашего государства и моей семьи время обращаюсь к вам с просьбой о помощи и Божьем покровительстве в деле защиты жизни моей жены, доброй христианки Юлии Тимошенко... Я прошу вас обратиться в молитве к Богу об освобождении Юлии Тимошенко из места заключения, куда ее - невинно осужденную - закрыла нынешняя власть. Господь Бог милостив и человеколюбив, и он не позволит темным силам искалечить жизни невинным людям".

А.Тимошенко уверяет, что "служение Господу и верность заповедям Божьим всегда были, есть и будут главными добродетелями нашей семьи".

«Как муж Юлии и глава семьи, - отмечает А.Тимошенко, - клянусь перед Господом и уверяю вас, что Юлия Тимошенко не причастна к тем обвинениям, которые ей выдвигает нынешняя власть, тем более к возможному участию в якобы финансировании убийства Щербаня. Это большой смертельный грех, поскольку только Господь Бог дает и забирает жизнь».

"Я прошу о милости Божьей, прошу вашего покровительства. Возможно, Божья благодать и ваше мудрое слово сломают черствые души представителей нынешнего режима, для которого заключение Юлии Тимошенко – это продление их срока пребывания у власти. Критическое состояние здоровья Юлии свидетельствует о немедленной необходимости организации ее лечения за рубежом. Ведь сегодня идет речь о жизни или смерти жены, матери и верной рабы Божьей Юлии. Не дайте антихристу занести свой меч над головой невинного человека", - призывает А.Тимошенко.