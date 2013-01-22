Тимошенко объяснила, зачем на нее «вешают» убийство Щербаня

Как сообщает официальный сайт Ю.Тимошенко, об этом говорится в обращении экс-премьера в связи с выдвижением ей обвинений в причастности к убийству в 1996 году народного депутата Евгения Щербаня.

"Он (Янукович) мистически этого боится, потому что знает, что проиграет мне президентские выборы в 2015 году и потеряет все, что незаконно нажил "непосильным" трудом. Он боится, что Украина после выборов уже не будет его частной собственностью, боится, что будет отвечать за все свои беззакония, за насилие, за клептоманию, за развал внешней и внутренней стратегий Украины. Он сам себя загнал в тупик и продолжает дальше совершать трагические ошибки", - заявляет Ю.Тимошенко.

Экс-премьер-министр созналась, что шокирована новыми обвинениями, но считает их "агонией, истерикой Януковича", который знает, что все предыдущие уголовные дела против нее развалились, оказались «пустой политической грязью», и ему в ближайшее время, после решения Европейского суда по правам человека, придется выпускать ее на свободу.

"Я знаю, что вы возлагаете на меня надежды, ждете, что я смогу вместе с вами освободить Украину от криминальной оккупации, вернуть ее к жизни. Я тоже в это верю. Я вас не подведу. Я имею силы выстоять, выдержать все нечеловеческие издевательства, победить и стать рядом с вами для сохранения европейской, независимой Украины, для проведения таких нужных стране изменений", - заверила Ю.Тимошенко.