Кузьмин говорит, что политические репрессии были при Ющенко

За период президентства Виктора Ющенко были осуждены 980 тыс. человек. Об этом заявил первый заместитель генпрокурора Ренат Кузьмин в эфире канала ICTV.

Он вспомнил "события 2005-2010 годов".

"Напомню уголовные дела в отношении Бориса Колесникова - председателя облсовета Донецка, уголовные дела в отношении Евгения Кушнарева - руководителя Харьковской области, уголовные дела в отношении руководителя Луганской области Тихонова, уголовные дела в отношении лидера оппозиции Януковича, уголовные дела в отношении сотрудников правоохранительных органов, генпрокурора бывшего", - начал Кузьмин.

"Вспомните выступления президента Ющенко о том, что 25 тысяч государственных служащих, которые голосовали не за него, были уволены по политическим мотивам", - сказал чиновник.

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"Меня самого уволили прокурора города незаконно так же. Я судился с генпрокурором, подал иск в суд. Это было", - подчеркнул заместитель генпрокурора.

"И вспоминайте, какие расследовались дела и кто сидел в тюрьмах тогда. За этот период было осуждено 980 тысяч человек, почти миллион за этот период", - сообщил он. На уточнение, по политическим ли мотивам были осуждены все эти люди, Кузьмин сказал: "О политических мотивах мы поговорим отдельно. Я вам даю статистику тех лет". "И, если вы вспомните тот период ... Помните выступление генпрокурора? Так ему звонил президент Ющенко, говорил, кого арестовать, кого уволить, кого немедленно освободить, кого арестовать. Это было. И вот это была политическая репрессия" , - добавил он.

Украинская правда