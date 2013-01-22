Кивалов готовит реформу Евросуда и конфликта интересов не усматривает

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в Страсбурге украинским журналистам, комментируя заявление профессора Нидерландского института по правам человека Университета Утрехта Антуана Безе о недопустимости того, чтобы такой доклад готовился человеком, признанным Европейским судом нарушителем прав человека в Украине.

Профессор сделал такой вывод на основании решения суда в деле «Волков против Украины», в котором признано неправомерным увольнение Александра Волкова с должности судьи Верховного суда Украины.

«Мы говорим о реформировании Европейского суда по правам человека, это не касается Украины, это касается всех 47-ми стран. И что касается Волкова, там процедурные вопросы, это никак не касается конфликта интересов, это касается рассмотрения частного вопроса, оно не связано никак», - сказал С.Кивалов.

Он также добавил, что его доклад получил поддержку президента Европейского суда по правам человека.

«Есть обращение президента Европейского суда по правам человека, вот оно у меня есть, всем делегатам разослали, чтобы поддержали мой доклад. За всю историю существования суда, во всяком случае так сказали, никогда еще президент Европейского суда не обращался к делегациям, чтобы поддержали этот доклад», - сказал С.Кивалов.

Доклад С.Кивалова ПАСЕ рассмотрит во вторник, 22 января.