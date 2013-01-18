Кужель: Тимошенко сидит без света и не может встать на правую ногу

Юлия Тимошенко чувствует себя плохо и не может встать на правую ногу. Об этом "Украинской правде" рассказала народный депутат Александра Кужель.

"Юлия Владимировна чувствует себя плохо. Самое главное - она ​​не может стать на правую ногу. Вообще. Два раза в день ей дают обезболивающие таблетки. Весь медицинский персонал относится к ней с большим уважением и пиететом", - сообщила депутат.

Она также рассказала подробности их посещения Качановской колонии, а также того, как содержат Тимошенко в больнице.

По ее словам, в колонии "все женщины что-то шьют". "Они говорят, обслуживают Барабашовский рынок. Для учета всей этой продукции там работает около пятнадцати бухгалтеров", - отметила депутат.

По ее словам, ни в одной камере они не увидели видеокамер, в то время как у Тимошенко "все оборудование для видеонаблюдения видно". Кроме того, ни у одной из женщин - даже у смертниц - в камере не сидит круглосуточно конвой, подчеркнула Кужель.

"Потом нас пустили осмотреть камеру Юлии Тимошенко и встретиться с самой Юлией Владимировной. Проход на ее часть - действительно через отделение реанимации. Почему-то другое крыло здания полностью перекрыто", - рассказала депутат.

"В самой ее палате нет света. На окнах пленка, которая не пропускает света вообще - ни днем, ни ночью. Такого у остальных осужденных мы не видели. У нее в камере - три камеры наблюдения. Они работают днем ​​и ночью - это видно по и их движению. Кроме того, когда включается свет в туалете - а это просто отгороженная часть, - в комнате начинает мигать торшер ", - говорит Кужель.

Тимошенко думает, что и в туалете тоже есть камеры.

Затем депутаты пошли в мониторинговую - это там, где смотрят изображения с камер наблюдения.

"Там грязно и накурено. И там постоянно находится около пятнадцати мужчин. Они все имеют прямой доступ к мониторам камер наблюдения, то есть они видят как она, например, переодевается. Но что интересно, в мониторинговой свой отдельный вход в здание. То есть, нас например перед тем как впустить обыскивали и проверяли документы, а туда может беспрепятственно зайти любой человек. И это нигде не будет зафиксировано", - возмутилась Кужель.