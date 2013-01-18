Аваков: У одной из соратниц Тимошенко - сердечный приступ (дополненная)

Об этом на своей странице в Фейсбук написал народный депутат Арсен Аваков.

"Наших женщин депутатов с применением силы грубо вынесли из помещения в ЦКБ. У Слюз сердечный приступ", - написал он.

По словам Александры Кужель, состояние здоровья ухудшилось у всех депутаток.

«У Татьяны Слюз - сердечный приступ и гипертонический криз. К нам приехала скорая. У меня давление в два раза повысилось, едва дышу. У Денисовой наоборот упало. Мы не можем пока расслабиться, потому что Татьяну госпитализировали. Мы должны на это отреагировать и рассказать всем, что мы увидели вчера. Все, что мы вчера увидели, - это даже не пытки, господа. Это страшные вещи», - сказала А.Кужель.