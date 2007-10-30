Предложения по госбюджету-2008 лидеры фракций получают в ресторанах?

Сегодня завершается подготовительная работа к завтрашнему заседанию бюджетного комитета Рады V созыва. Об этом сообщают «Экономические известия» со ссылкой на Владимира Макеенко (№47 в списке Партии регионов). «Я принимаю предложения от депутатов V созыва, поскольку, согласно Конституции, они работают до момента присяги новой Рады», - сказал Макеенко. По его словам, часть предложений носит местечковый характер: от просьбы построить дорогу в селе до смены коммунальных труб в регионе. А бывший член бюджетного комитета Юрий Трындюк (№84 в списке БЮТ) считает, что сейчас работа над госбюджетом не имеет никакого смысла.

Тем временем отраслевые лоббисты начали переговоры по проекту госбюджета-2008 с представителями экономического блока будущего правительства БЮТ и «Нашей Украины — Народной самообороны». «Представители разных отраслей опасаются, что к моменту формирования Кабмина, сроки госбюджета будут сорваны. Все понимают, что из-за этого проект госбюджета будет приниматься в сжатые сроки. А так можно и не успеть со своим предложением»,— сообщил изданию источник в БЮТ.

Это подтвердил и бютовец Трындюк: «Переговоры и встречи в ресторанах происходят на уровне лидеров фракции». По информации «Экономических известий», несколько встреч с потенциальными руководителями правительства провели представители аграрного лобби и Ассоциации городов Украины.

Замглавы бюджетного комитета Рады V созыва Павел Жебривский (№67 в списке НУ-НС) считает, что общение отраслевых лоббистов с будущим правительством — более правильный путь, нежели встречи с членами бюджетного комитета Рады V созыва. «Ни для кого не секрет, какие из представителей разных политических сил будут работать в бюджетном комитете Рады. Почему бы с ними не начать обсуждать будущий госбюджет?»,— сказал изданию господин Жебривский. Он убежден, что Кабмин и парламентские комитеты будут быстро сформированы, и до 20 ноября Рада возьмется за проект госбюджета-2008.

Оптимистичен и председатель специальной контрольной комиссии по вопросам приватизации Рады V созыва Андрей Кожемякин (№23 в списке БЮТ). «Времени объективно мало, но мы привыкли работать в напряженном режиме. Все лоббисты успеют»,— сказал «Экономическим известиям» бютовец.

Но Владимир Макеенко убежден, что игра ва-банк не поможет оппозиции. Он прогнозирует, что сроки принятия проекта главного финансового документа страны будут сорваны. «Произойдет бюджетный форс-мажор. До первого декабря Рада должна была принять бюджет уже во втором чтении. А коалиция все не появляется»,— заявил регионал.