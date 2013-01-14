Раде предлагают вооружить Госслужбу транспорта

Об этом сказано в законопроекте, разработанном Министерством инфраструктуры Украины и поданном на рассмотрение в парламент.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что согласно закону о правовом режиме имущества Вооруженных сил оружие и боевая техника могут передаваться только военным формированиям, существование которых определено законом. Госспецтрансслужба не имеет статуса военного формирования. Однако она призвана выполнять перечень задач по охране и обороне объектов национальной транспортной системы в мирное время и в особый период. В этой связи есть необходимость расширить сферу распространения закона о правовом режиме имущества ВСУ на Госспецтрансслужбу и внести соответствующее изменение в действующее законодательство, предусматривающее закрепление за Госпецтрансслужбой оружия и боеприпасов к нему, а также четкое определение правового режима использования этого оружия.

«Целью законопроекта является создание законодательных предпосылок для возможности пополнения запасов оружия и боеприпасов подразделениями Госспецтрансслужбы», - сказано в пояснительной записке.

Справка УНИАН. Закон Украины «О Государственной специальной службе транспорта» был принят в феврале 2004 года. Закон определяет статус, правовые основы, задачи и функции Госспецтрансслужбы, а также мероприятия по правовой и социальной защите ее личного состава. Основные задачи Госспецтрансслужбы – техническое прикрытие, восстановление, установление заграждений на объектах национальной транспортной системы с целью обеспечения деятельности Вооруженных сил; строительство и ремонт объектов транспортной системы в мирное время и повышение срока эксплуатации и пропускной способности объектов в военное время; восстановление транспортных коммуникаций, поврежденных в результате чрезвычайных ситуаций техногенного, природного характера, в результате аварий или катастроф; охрана объектов транспортной системы в мирное время и особый период; выполнение иных задач, связанных с участием в обороне государства.

Под объектами национальной транспортной системы, согласно закону, следует понимать совокупность разновидностей транспортных средств и разветвленную инфраструктуру для предоставления всего комплекса транспортных услуг.