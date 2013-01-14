В Енакиево ТВi заменили на телеканал о моде

Как сообщили УНИАН в пресс-службе телеканала, по словам директора по вопросам развития канала Александра Пивнюка, «наши зрители из Енакиево написали нам о прекращении вещания канала еще в пятницу, а сегодня представители кабельного оператора «Перспектива» сказали мне, что Твi нет в новой концепции отбора программ».

А.Пивнюк сообщил, что енакиевские кабельщики мотивировали отключение тем, что Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания обязал операторов увеличить количество программ в социальном пакете «Универсальная услуга», и якобы поэтому они, увеличивая такой социальный пакет вещания, вместо телеканала Твi добавили пакет World Fashon.

«Нам остается лишь догадываться, почему телеканал World Fashon, который не является каналом универсальной услуги, енакиевские кабельщики определили как социальный, а для по сути социального и общественно-политического канала Твi места не нашли», - заметил А.Пивнюк.

«Наверное, кабельные операторы решили, что жители Енакиево стали жить лучше и высокая мировая мода им нужна, а понимание того, что происходит в стране, не нужно», - сказал он.