Наша Украина: призывы к коалиции с Партией регионов противоречат решениям партии
20:57, 29 октября 2007Политика
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Единогласное решение президиума
Президиум партии “Народный Союз Наша Украина” подтвердил, что партия неуклонно будет придерживаться договоренностей с Блоком Юлии Тимошенко о создании демократической коалиции. Такое решение Президиум единодушно принял вечером 29 октября после рассмотрения вопросов относительно подготовки работы нового парламента, сообщили УНИАН в пресс-службе НСНУ.
“В связи с этим Президиум расценивает любые призывы к переговорам о коалиции с Партией регионов как противоречащие решениям партии и Соглашению о создании избирательного Блока «Наша Украина – Народная Самооборона», - отмечает пресс-служба “Нашей Украины”.
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