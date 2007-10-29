Наша Украина: призывы к коалиции с Партией регионов противоречат решениям партии

Президиум партии “Народный Союз Наша Украина” подтвердил, что партия неуклонно будет придерживаться договоренностей с Блоком Юлии Тимошенко о создании демократической коалиции. Такое решение Президиум единодушно принял вечером 29 октября после рассмотрения вопросов относительно подготовки работы нового парламента, сообщили УНИАН в пресс-службе НСНУ.

“В связи с этим Президиум расценивает любые призывы к переговорам о коалиции с Партией регионов как противоречащие решениям партии и Соглашению о создании избирательного Блока «Наша Украина – Народная Самооборона», - отмечает пресс-служба “Нашей Украины”.