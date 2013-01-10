Экс-секретарь горсовета считает свою отставку "политической"

Как сообщили в Королевском районном суде, истица добивается отмены соответствующего решения сессии Житомирского городского совета о ее отставке и ее восстановления в должности секретаря совета.

Также экс-секретарь требует от суда решения, которое обяжет органы власти компенсировать ей материальные затраты за вынужденный прогул.

Как стало известно УНИАН, в декабре прошлого года Н.Леонченко подала иск в Королевский районный суд относительно неправомерных действий Житомирского городского совета. Она не соглашается с законностью принятия решения депутатами городского совета о досрочном прекращении его полномочий как секретаря совета.

Свое обращение в суд экс-секретарь расценивает как трудовой спор, а решение городского совета о ее отставке считает политическим шагом, попыткой изменения расстановки политических сил и одним из средств воздействия на мэра Житомира В. Дебоя, сообщили в пресс-службе Житомирского городского совета с ссылкой на Н.Леонченко.

Следующее заседание суда состоится 7 февраля.

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Как сообщал УНИАН, 23 ноября 2012 депутаты Житомирского горсовета на сессии отправили в отставку секретаря Житомирского горсовета "регионалку" Наталья Леонченко. За такое решение во время тайного голосования высказалось большинство депутатов Житомирского горсовета. Вопрос отставки Н. Леонченко был сформулирован как "досрочное прекращение полномочий секретаря горсовета Н. Леонченко".

Результаты голосования были официально объявлены в сессионном зале, и по этому поводу сессия приняла соответствующее решение.

Также 27 декабря прошлого года на сессии Житомирского городского совета депутатам не удалось во время тайного голосования избрать новым секретарем Житомирского горсовета действующего начальника управления Житомирского горсовета и депутата этого совета Светлану Пивоварову.