Депутаты настаивают, что такой горисполком им не нужен

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято на сессии Ивано-Франковского городского совета, которую созвал городской голова Виктор Анушкевичус своим распоряжением от 2 января 2013 года «Об остановке действия решения Ивано-Франковского городского совета от 29.12.2012 «Об отчете исполнительного комитета».

В перерыве заседания депутатская комиссия по вопросам законности и правопорядка горсовета рассмотрела вето городского головы, и нарушения, на которые указал В.Анушкевичус, принимая такое решение. Комиссия рекомендовала сессии отклонить замечание мэра и подтвердить решение от 29 декабря о роспуске горисполкома.

При поименном голосовании за это предложение проголосовали 43 депутата (из фракций «Свобода», «Батьківщина», «Фронт Змін», УДАР, «Наша Украина»), воздержались два депутата из фракции Партии регионов. Не поддержал решения комиссии лишь городской голова. Для преодоления вето городского головы необходимо было 42 голоса.

Сессия завершила свою работу.

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Как сообщал УНИАН, 29 декабря 2012 г. Ивано-Франковский городской совет после заслушивания отчета о работе за 2012 год, с которым выступил городской голова Ивано-Франковска Виктор Анушкевичус, признала работу своего исполнительного комитета «неудовлетворительной» и отправила его в отставку. За роспуск горисполкома проголосовало 38 депутатов, один против и двое воздержались (в горсовете 60 депутатов - УНИАН).

2 января В.Анушкевичус издал распоряжение «Об остановке действия решения Ивано-Франковского городского совета от 29.12.2012 «Об отчете исполнительного комитета» и назначил внеочередную 33-ю сессию городского совета с целью повторного рассмотрения указанного решения на 9 января. В замечаниях городского головы шла речь о том, что при принятии решения депутаты не приняли во внимание, что благодаря согласованной и профессиональной работе исполкома произошли значительные позитивные сдвиги во всех отраслях жизнедеятельности города.