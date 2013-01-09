В оппозиции требуют отчета Кабмина о выполнении госбюджета-2012
12:40, 09 января 2013Политика
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Фракция «Батькивщина» требует от правительства отчитаться о выполнении государственного бюджета 2012 года и внести в Верховную Раду Программу деятельности Кабинета министров.
Фракция «Батькивщина» требует от правительства отчетов
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время Согласительного совета заявил заместитель председателя фракции «Батькивщина» Сергей Сас.
«Мы требуем заслушать отчет о выполнении бюджета за минувший год, чтобы мы понимали, с чем мы имеем дело», - сказал он.
Кроме того, по словам С.Саса, необходимо, чтобы Председатель Верховной Рады Владимир Рыбак инициировал внесение в парламент Программы деятельности правительства.
Он отметил, что по результатам рассмотрения программы Верховная Рада могла бы утвердить план законотворческой деятельности, которая бы отображала задачи этой программы.
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