В оппозиции требуют отчета Кабмина о выполнении госбюджета-2012

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время Согласительного совета заявил заместитель председателя фракции «Батькивщина» Сергей Сас.

«Мы требуем заслушать отчет о выполнении бюджета за минувший год, чтобы мы понимали, с чем мы имеем дело», - сказал он.

Кроме того, по словам С.Саса, необходимо, чтобы Председатель Верховной Рады Владимир Рыбак инициировал внесение в парламент Программы деятельности правительства.

Он отметил, что по результатам рассмотрения программы Верховная Рада могла бы утвердить план законотворческой деятельности, которая бы отображала задачи этой программы.