Цушко рассказал за кого возьмутся антимонополисты в этом году

Об этом сообщил председатель Комитета Василий Цушко.

Речь идет об исследованиях рынков реализации лекарственных средств; подключение объектов градостроительства к инженерным сетям электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения; сбора, вывоза, переработки и захоронения бытовых отходов; сопутствующих услуг при предоставлении административных услуг; ритуальных услуг, передает пресс-служба Антимонопольного комитета.

В 2013 году с целью усиления конкуренции Комитет будет осуществлять постоянный мониторинг услуг предоставления в аренду земель сельскохозяйственного назначения всех форм собственности.

«Перед органами Антимонопольного комитета стоит задача изучить ситуацию о состоянии конкуренции на указанных рынках и предоставить соответствующие предложения руководству государства. Мы ставим цель - повышение открытости рынка, снятие неоправданных барьеров для ведения бизнеса. Комитет выступает за равные и свободные возможности на рынках для всех их участников», - отметил председатель Комитета.

Вместе с этим, одной из важных задач Комитета в текущем году является разработка проекта Закона Украины «Об утверждении Общегосударственной программы развития конкуренции в Украине на 2014 - 2024 годы».

С целью привлечения к разработке проекта Программы мировых экспертов в области конкурентной политики в конце января с.г. с участием руководителей конкурентных ведомств ведущих стран мира и руководителей органов государственной власти Украины состоится международный семинар «Стратегия развития конкурентного законодательства в Украине и обзор международного опыта».