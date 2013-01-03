Госкомтелерадио признал сайт МИД худшим по наполнению

Веб-сайты Государственного агентства Украины по вопросам кино, Министерства иностранных дел Украины, Государственного агентства Украины по управлению государственными корпоративными правами и имуществом, а также Национального агентства по вопросам подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года имеют самый низкий показатель качества информационного наполнения.

Соответствующие данные мониторинга информационного наполнения веб-сайтов органов исполнительной власти обнародованы Государственным комитетом по вопросам телевидения и радиовещания.

Максимальное значение показателя качества информационного наполнения имеют 12 веб-сайтов: Государственной архивной службы Украины, Государственной миграционной службы Украины, Государственной службы геологии и недр Украины, Государственной службы горного надзора и промышленной безопасности Украины, Государственной службы по вопросам инвалидов и ветеранов Украины, Государственной службы Украины по контролю над наркотиками, Государственной службы Украины лекарственных средств, Государственной службы Украины по вопросам противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДу и других социально опасных заболеваний, Государственной службы финансового мониторинга Украины, Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения, Администрации Государственной пограничной службы Украины, Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины.

Среди сайтов местных исполнительных органов наиболее качественными признаны веб-страницы Волынской, Закарпатской, Кировоградской, Николаевской и Черниговской областных государственных администраций.

Эксперты Госкомтелерадио считают, что информационная структура ряда веб-сайтов не вполне прозрачна и не обеспечивает на 100% простоту и удобство поиска информации. В частности, информационные материалы размещаются не в логических разделах веб-сайтов. Кроме того, не все веб-сайты имеют поисковую систему. В то же время на некоторых веб-сайтах сервис поиска создан, но он не работает.

По результатам мониторинга также отмечено, что отдельные органы исполнительной власти не указывают дату размещения информации, что не позволяет определить уровень ее актуальности. При этом значительная часть информационных материалов размещена не в html-формате, а в виде файлов форматов doc, rtf, xls, pdf, rar, zip, accdb, что в известной мере усложняет доступ к ним и требует установления на рабочие станции пользователей дополнительного программного обеспечения.

Департамент информационной политики Госкомтелерадио с 15 октября по 15 декабря 2012 года проводил мониторинг веб-сайтов министерств, других центральных органов исполнительной власти, областных, Киевской и Севастопольской городских государственных администраций. В частности, эксперты проанализировали 76 веб-сайтов: 16 министерств и 60 других центральных органов исполнительной власти. Мониторинг осуществлялся по 26 параметрам, каждый из которых отражает отдельный вид информации, обязательность размещения которой на веб-сайтах устанавливается нормативно-правовыми актами.

Работа ”Правительственного портала” и сайта Президента Украины не оценивалась.