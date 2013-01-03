По мнению Кличко, нардепы плохо работают и головой, и кулаками

Об этом заявил лидер фракции "УДАР" в Верховной Раде Виталий Кличко в эфире 5 канала.

"Я неоднократно говорил, в рядах нашей партии состоят люди, которые являются специалистами в различных областях: государственного управления, экономики, культуры, науки, малого и среднего бизнеса, социальной сферы. И мы готовы применять прежде всего наши знания, наш ум, а не кулаки ", - цитирует Кличко пресс-служба УДАР.

Виталий Кличко надеется, что драки, которые были во время первых сессионных заседаний нового парламента, в дальнейшем не повторятся. "С одной стороны, можно говорить, что мы отстаивали интересы людей и не дали возможности нарушить регламент и голосовать чужими карточками. Но с другой стороны - это ужасное явление: весь мир смотрел, как наши народные избранники вместо законодательной работы работали кулаками. Все же шли в парламент работать головой. Головой у некоторых не очень получается - поэтому в ход пошли кулаки. Как профессионал в этом деле могу сказать, что кулаками у них тоже не очень хорошо получалось ", - сказал политик.