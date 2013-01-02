В колонии Тимошенко раздали холодильники и грамоты

Как сообщила УНИАН в пресс-службе Управления Государственной пенитенциарной службы Украины в Харьковской области, часть осужденных, которые проявили старательность и самоотверженность в труде, были награждены грамотами и благодарностями.

Наиболее успешные отделения колонии в подарок к Новому году получили холодильники, телевизоры, стиральные машины, музыкальные центры, электрические чайники.

Бытовую технику вручили осужденным начальник Качановской исправительной колонии Игорь Колпащиков и его первый заместитель Андрей Коваленко.

«Руководство учреждения торжественно поздравило женщин теплыми словами, поздравлениями, грамотами, ценными подарками. Все осужденные почувствовали настоящий праздник и приподнятое настроение», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Как сообщал УНИАН, Ю.Тимошенко в октябре 2011 года была осуждена к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году. Также суд удовлетворил иск НАК «Нефтегаз Украина», согласно которому Ю.Тимошенко должна возместить убыток компании в сумме более 1,5 млрд грн.

В конце декабря 2011 года Ю.Тимошенко была этапирована в Качановскую колонию в Харькове, где сейчас отбывает наказание. 9 мая 2012 года из исправительного заведения Ю.Тимошенко госпитализировали в Центральную клиническую больницу «Укрзалізниці» в Харькове, где она до сих пор проходит курс реабилитации.