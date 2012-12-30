Сторонники ПР говорят, что эта Верховная Рада надолго

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты экспертного опроса “Год 2012 в оценках экспертов”, проведенного фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива. Опрос проводился 19-25 декабря 2012 года. Всего были опрошены 50 экспертов.

В частности, 15 экспертов считают, что ВР будет работать весь срок, 7 - говорят, что будут досрочные выборы.

Такой же вопрос о продолжительности работы ВРУ был включен в общенациональный опрос, который был проведен Фондом “Демократические инициативы” совместно с социологической службой Центра Разумкова с 21 по 24 декабря 2012 года.

Согласно результатам этого опроса, 50,3% граждан считают, что новоизбранная ВР доработает свой срок до конца, 17,2% считают, что состоятся досрочные выборы, а 32,5% - ответили: “трудно сказать”.

Больше всего уверенных в том, что ВР проработает до ноября 2017 года среди избирателей Партии регионов (75%). Больше всего сторонников мнения о том, что состоятся досрочные выборы, среди избирателей “Свободы” - 28,5%.

*** Всего были опрошены 2009 респондентов по всей Украине. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3%.