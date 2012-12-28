Азарову нужна сильная оппозиция, у этой, мол, набор аргументов примитивен

Об этом премьер-министр Украины заявил в ходе общения с пользователями Facebook.

”Сильная оппозиция нужна стране и нужна власти для того, чтобы власть принимала любые решения с оглядкой на мнение оппозиции. Роль оппозиции конструктивна только в том случае, если она объективно будет оценивать ситуацию в стране, а не передергивать факты”, - сказал Н.Азаров.

Он напомнил, что недавно один из оппозиционных политиков, выступая на телешоу, заявил, что Н.Азаров развалил экономику Украины.

”Позволительно ему сразу задать вопрос: в 2008 и в 2009 году, когда ВВП страны уменьшился на 15%, - это был подъем экономики или развал? Аналогично, если за последние 2,5 года экономика против 2009 года возросла более чем на 10% - это развал или подъем? То есть этим примером я хочу сказать только одно: нельзя на белое говорить черное. В этом случае диалога не получится. Применительно к конкретной ситуации я бы на месте этого оппозиционного политика задал бы другой вопрос: ”Вот экономика выросла на 10%, но она могла вырасти не на 10, а на 25%. Ваши ошибки, премьер-министр, заключались в том-то. Если бы вы сделали так, как я говорил, она бы выросла на 25, а не на 10”. Это бы заставило меня задуматься: реальны ли эти цифры или нет?”, - отметил Н.Азаров.

”К большому сожалению, набор аргументов оппозиции очень примитивен, а зачастую абсолютно недостоверен. А самый распространенный аргумент - что у нас все плохо, потому что везде воруют. Не отрицая проблемы коррупции, вместе с тем, я хочу сказать, что конструктивный разговор с оппозицией возможен только тогда, когда правительственная программа будет иметь в качестве оппонента оппозиционную программу. И вот соревнование этих программ позволит людям сделать правильный вывод: кто лучше видит перспективы и у кого лучше получится”, - подчеркнул глава правительства.