Тимошенко просит Минюст США проверить, давало ли правительство взятку Skadden

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил защитник экс-премьера, народный депутат Сергей Власенко сегодня на пресс-конференции в Киеве.

“В своем заявлении Юлия Владимировна (Тимошенко) просит Министерство юстиции США дать правовую оценку действиям юристов компании Skadden по коррупционному финансированию их работы для украинского правительства”, - сказал С.Власенко.

Кроме того, по его словам, Ю.Тимошенко требует, в случае подтверждения коррупционной схемы оплаты услуг компании, возбудить уголовные дела “не только в отношении лиц, которые были привлечены в эту незаконную сделку с американской стороны. Речь идет и об украинских чиновниках, которые в некорректный и незаконный способ, в сговоре с юристами компании, привлекли их коррупционным способом”.

В частности, защитник уточнил, что с украинской стороны речь идет о министре юстиции Александре Лавриновиче.

С.Власенко добавил, что сегодня заявление Ю.Тимошенко отправлено и, согласно американскому законодательству, экс-премьер должна получить сообщение о начале такой проверки.

Как отметил защитник экс-премьера, стоимость 1 часа работы юристов Skadden, которая работала вместе с двумя своими партнерами, составляет 750 долларов, тогда как в официальном ответе на запрос народного депутата Елены Шустик Министерство юстиции отметило, что общая стоимость услуг Skadden составляла не более 95 тыс. грн.

“Согласно отчету, который они обнародовали, над проектом работало около 10 человек. Только с нами они проработали, по нашим подсчетам, около 40 часов. Также мы предоставили им документы, которые, по моим приблизительным расчетам, нужно изучать еще 50-60 часов. Соответственно, только с нами команда Skadden работала более 100 часов, и это значит, что их работа только с нами должна оцениваться в 300 тысяч долларов”, - объяснил С.Власенко и добавил, что 1 час помощника юриста этой компании стоит в среднем около 400 долларов.

“По нашим приблизительным оценкам, общая работа команды Skadden составляет от 1,5 до 2 млн долларов, включая расходы на поездки сюда. А сюда команда Skadden приезжала около 10 раз”, - отметил С.Власенко.

Защитник Ю.Тимошенко добавил, что по результатам анализа публичного перечня услуг, которые предоставляет фирма Skadden на бесплатной основе, работы по заказу правительства Украины в этом перечне отсутствуют.

Как сообщал УНИАН, 13 декабря пресс-служба Министерства юстиции сообщила, что ведущая международная юридическая фирма Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP не нашла доказательств политической мотивации в приговоре экс-премьер-министра Юлии Тимошенко.

Объединенная оппозиция «Батькивщина» заявила, что Министерство юстиции скрыло то, что фирма Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP признала суд над Ю.Тимошенко несправедливым и таким, который не отвечал базовым международным стандартам.

Позже управляющий партнер Skadden Грегори Крейг, комментируя отчет, заявил, что группа анализировали лишь судебный процесс, а не ситуацию в украинской политике. ”Мы не оценивали политические мотивы тех, кто принимает решение в Украине, на базе истории политики, газетных материалов или личного расположения. Мы смотрели лишь на судебные записи”, - заявил Г.Крейг в комментарии The New York Times.

Г.Крейг подтвердил, что в докладе отмечается, что адвокаты Ю.Тимошенко не доказали в суде политически мотивированного преследования. Но он объяснил, что он и его коллеги не разбирались, было ли политическое давление вне суда, чтобы инициировать судебное преследование.