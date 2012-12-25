Пшонка приказал своим подчиненным вести себя максимально тайно

Об этом говорится в обнародованном на официальном сайте Генеральной прокуратуры приказе №4гн от 19 декабря 2012 года "Об организации деятельности прокуроров в уголовном производстве".

"Регистрировать ходатайства, постановления о проведении негласных следственных (розыскных) действий в соответствии с правилами секретного делопроизводства. Соблюдать требования режима секретности, принимать меры по обеспечению защиты от разглашения данных о факте, методах проведения негласных следственных (розыскных) действий, сведений о лице, месте или вещи, в отношении которых проводятся такие действия", - говорится в приказе.

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В то же время, в соответствии с приказом генпрокурора, прокуроры, которые осуществляют надзор за соблюдением законов во время досудебного расследования, перед согласованием ходатайств о проведении негласных следственных (розыскных) действий обязаны проверять соответствие приведенных в них данных требованиям законов, материалам и фактическим обстоятельствам уголовного производства.

"Вопросы о согласовании ходатайств следователей о проведении негласных следственных (розыскных) действий или об отказе в их согласовании решать безотлагательно. В случае отказа в их согласовании выносить постановление с изложением мотивов такого решения", - подчеркнул В.Пшонка.

Кроме того, согласно приказу, прокуроры должны проверять законность осуществления негласных следственных (розыскных) действий, проведение которых не нуждается в разрешении следственного судьи или решении прокурора, в течение суток с момента получения письменного сообщения следователя об их проведении. "В случае необоснованного принятия таких решений следователям давать указания об их прекращении", - подчеркивается в документе.

При этом, прокуроры при согласовании ходатайств о продлении сроков проведения негласных следственных (розыскных) действий должны тщательным образом изучить результаты таких мероприятий, проведенных ранее, и только при наличии дополнительных сведений, которые дают основания для этого. "В случае отсутствия необходимости в продолжении проведения негласных следственных (розыскных) действий принимать меры к их прекращению", - говорится в приказе.

Как сообщал УНИАН, 20 ноября вступил в силу новый Уголовный процессуальный кодекс Украины.

Народный депутат Украины, защитник экс-премьер-министра Юлии Тимошенко Сергей Власенко заявлял, что глава 21 УПК "Негласные следственные розыскные действия" предусматривает возможность негласного контроля граждан аудио- и видеоспособом, наложение ареста на корреспонденцию, выемку корреспонденции без судебных решений, снятие информации из транспортных и телекоммуникационных сетей, снятие и сохранения информации из электронных информационных систем.

С.Власенко также отмечал, что согласно новому УПК следователь также имеет право обследовать публично недоступные места, жилье или другие владения лица путем тайного проникновения в них.