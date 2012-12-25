Нарышкин пригласил Рыбака посетить Россию с официальным визитом

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Верховной Рады Украины, соответствующее приглашение В.Рыбаку сегодня передал председатель Комитета по делам СНГ и связями с соотечественниками Госдумы Федерального Собрания России Леонид Слуцкий.

В.Рыбак, поблагодарив за приглашение, отметил, что может посетить Россию в конце первого квартала следующего года.

Председатель Верховной Рады Украины поблагодарил Россию за активное участие ее представителей в международном наблюдении за выборами в Верховную Раду.

"Для нас очень важна объективная оценка избирательного процесса, без применения "двойных стандартов", - отметил он.

Руководитель парламента выразил уверенность, что новый состав Верховной Рады Украины будет настроен на развитие конструктивного сотрудничества с Россией в духе стратегического партнерства.

В.Рыбак отметил, что после утверждения состава украинской части межпарламентской комиссии по сотрудничеству между национальными парламентами можно будет начать подготовку к ее одиннадцатому заседанию.

Стороны подчеркнули важность дальнейшего развития парламентской составляющей двустороннего сотрудничества на уровне парламентских "групп дружбы".