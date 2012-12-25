Из-за нового нефтепровода Россия может сократить поставки в Европу

Россия завершила крупнейший со времен СССР инфраструктурный проект, продлив нефтепровод Восточная Сибирь-Тихий океан (ВСТО) до тихоокеанского побережья, сообщает Reuters.

По оценке агентства, запуск этого нефтепровода грозит сокращением поставок Европе, получающей из России значительную часть потребляемой нефти.

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Трубопроводной монополии «Транснефть» потребовалось шесть лет и свыше 25 миллиардов долларов для строительства магистрали длиной 4200 километров, соединяющей восточносибирские месторождения с портом Козьмино. Один из лидеров российской оппозиции Алексей Навальный обвинил компанию в хищении 4 миллиардов долларов в ходе строительства, однако «Транснефть» отвергла эти обвинения.

Первый этап ВСТО до китайской границы был построен в 2009 году, и в январе 2011 года Россия начала поставлять в Китай 300 000 баррелей нефти в сутки.

По информации компании, в этом году на Японию пришлась почти треть экспорта по ВСТО, 24% на Китай и 22% на США. Президент РФ Владимир Путин призвал нефтяные и газовые компании увеличить долю на прибыльных азиатских рынках.

"Это дает нам возможность эффективно работать на самом быстрорастущем рынке мира - на Азиатско-Тихоокеанском рынке", - сказал Путин о нефтепроводе на прошлой неделе.

По мнению аналитиков, опасение Европы, что ей достанется меньше российской нефти, оправдано.

"Конечно, есть риск сокращения потока нефти в Европу. Сорт ВСТО продается с премией к эталонному сорту Dubai, и это говорит в пользу восточного направления", - сказал старший аналитик «Альфа-Банка» Александр Корнилов.

Согласно графику отгрузок на первый квартал 2013 года, Россия сократит поставки нефти в Европу, причем отгрузки из балтийского порта Усть-Луга снизятся на 20 процентов.

До сих пор РФ поставляла основную часть добываемой нефти из Западной Сибири в Европу по построенному в 1960-х годах нефтепроводу «Дружба». Но в этом году Россия построила морской терминал Усть-Луга, резко сократив экспорт по «Дружбе» и заставив потребителей в Восточной Европе искать другие варианты.

Некоторые аналитики сомневаются в способности страны сохранять объем поставок на запад и на восток с запуском ВСТО. В 2013 году РФ планирует отправить около 18 миллионов тонн или 360 000 баррелей в сутки в Козьмино по нефтепроводу и до 4 миллионов тонн по железной дороге, а в дальнейшем увеличить поставки до 1 миллиона баррелей в сутки.

"России будет непросто заполнить трубопровод. А показатели некоторых восточносибирских месторождений ниже, чем ожидалось", - сказал стратег UBS Джулиус Уокер.

Главный поставщик нефти для ВСТО - Ванкорское месторождение, контролируемое компанией «Роснефть». Добыча на нем в будущем году по плану должна составить 500 000 баррелей в сутки. По расчетам ВТБ Капитал, к 2020 году восточносибирские месторождения будут производить 45 миллионов тонн по сравнению с 15 миллионами в этом году.