В Киевраде готовятся к скандалу из-за земельных вопросов - СМИ

На заседании Киеврады назревает скандал. Сегодня вновь будут рассматриваться земельные вопросы, и депутаты пытаются проголосовать чужими карточками.

В зал заседаний пришла тяжелая артиллерия – народные депутаты Верховной Рады от фракции УДАР во главе с Натальей Новак, в кулуарах стоит Виталий Кличко. Главная цель УДАРа - не дать Киевраде проголосовать скандальные земельные вопросы чужими карточками, сообщает Сегодня.

Секретарь Галина Герега предупредила, что если начнутся столкновения, она закроет заседание.

Киевсовет на сегодняшнем заседании не будет рассматривать вопрос об отводе ПАО «Укрреставрация» земельного участка под зданием Гостиного двора. Об этом во время брифинга заявила заместитель Киевского городского председателя – секретарь Киевсовета Галина Герега.

Она отметила, что соответствующий проект решения не рассмотрели комиссии Киевсовета, сразу после того как документ пройдет эту процедуру, проект решения вынесут на рассмотрение депутатов.

Г.Герега также отметила, что настаивает на создании рабочей группы относительно реконструкции Гостиного двора с участием депутатов от всех фракции Киевсовета и проведении круглого стола с участием представителей общественности и специалистов.

Она сообщила, что в прошлую пятницу уже состоялся один круглый стол по вопросу реконструкции Гостиного двора с участием главного архитектора столицы, профильного заместителя председателя КГГА Михаила Кучука и некоторых депутатов Киевсовета. Она выразила надежду, что процесс общественного обсуждения будет продолжен, поскольку вопрос реконструкции Гостиного двора необходимо решить.