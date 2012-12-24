Сегодня Янукович представит Генштабу нового министра обороны

Сегодня в 16.00 в Киеве Президент Украины – Верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины Виктор Янукович представит руководящему составу Министерства обороны и Генерального штаба ВСУ новоназначенного министра обороны Украины Павла Лебедева.

Об этом сообщили УНИАН в Департаменте прессы и информации Министерства обороны.

Встреча журналистов - в 15.30 на КПП № 2 Министерства обороны Украины (пр. Воздухофлотский, 6).

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