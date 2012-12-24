Сегодня Янукович представит Генштабу нового министра обороны
13:59, 24 декабря 2012Политика
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Сегодня Янукович представит руководящему составу Минобороны нового министра Лебедева.
Павел Лебедев - новый министр / Фото: официальный сайт П. Лебедева
Сегодня в 16.00 в Киеве Президент Украины – Верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины Виктор Янукович представит руководящему составу Министерства обороны и Генерального штаба ВСУ новоназначенного министра обороны Украины Павла Лебедева.
Об этом сообщили УНИАН в Департаменте прессы и информации Министерства обороны.
Встреча журналистов - в 15.30 на КПП № 2 Министерства обороны Украины (пр. Воздухофлотский, 6).
Справки и аккредитация по телефонам: 253-20-73 и 253-03-19.
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