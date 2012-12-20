Чорновил думает, что Хорошковский сбежал с тонущего корабля

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

По словам Т.Чорновила, «то, что происходит в Партии регионов, – это дикие трансформации, которые можно охарактеризовать медицинской доктриной геронтологии: происходит старение очень откровенное, происходит законсервирование элит».

Как сказал Т.Чорновил, «люди перестают мыслить мобильно, они перестают оценивать реалистически ситуацию».

По его мнению, заявление Валерия Хорошковского об отставке с должности первого вице-премьера из-за несогласия с возвращением Николая Азарова на должность премьер-министра - это «его самостоятельная игра, и это признак все еще очень далекого, но все-таки начала конца власти».

Как считает Т.Чорновил, этот шаг В.Хорошковского – это «шаг человека, который решил бежать с тонущего корабля».

Он подчеркнул, что будущее В.Хорошковского покажет, будет ли он самостоятельным игроком или «его убедят играть на будущее Кличка на президентских выборах». «Это пока еще интрига», - добавил Т.Чорновил.

Он назвал убедительным то, что «властная команда начинает терять тех, кто думает о своем будущем, и это значит, что там уже начинает все валиться».

Как отметил Т.Чорновил, создается впечатление, что оппозиция «не хочет брать власть». Он добавил, что, по существу, все внимание было сосредоточено на партии «Свобода» и мало внимания уделялось «Батькивщине». «УДАР», на который были очень большие расчеты, оказался, откровенно говоря, сонным, тихим, растерянным, они не знают, что делать», - считает Т.Чорновил.

Он также спрогнозировал, что ВО «Свобода», оттянув на себя все внимание, «дальше особых препятствий создавать для власти не будет».

По словам Т.Чорновила, Партия регионов в нынешнем составе Верховной Рады может создать большинство. И в начале работы парламента, как заявляли в Партии регионов, было 10-15 представителей «Батькивщины», в частности, от партии «Фронт Змін», которые должны были перейти в большинство, но этот процесс затормозила ситуация с депутатами Табаловыми, напомнил Т.Чорновил.

Он отметил, что в связи с этим Партии регионов пришлось «потратить 1-2 млрд, которые им стоила КПУ для голосования за спикера и за премьер-министра Украины».