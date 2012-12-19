Эксперт: Хорошковский попытается повторить подвиг Тигипко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сказал председатель правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко.

«Как минимум, это будет отбеливанием своей репутации, своего имиджа», - считает политолог.

По словам В.Фесенко, в такой ситуации В.Хорошковский будет «этаким полуоппозиционером».

В то же время он допустил, что В.Хорошковский также может попробовать сыграть роль «третьей силы». «Попробует повторить подвиг Сергея Тигипко и получить достаточно весомый результат на президентских выборах. Я думаю, что ему это будет сделать тяжелее, чем Сергею Леонидовичу, - другая политическая и электоральная ситуация, но я не думаю, что он будет в оппозиции к Президенту”, - сказал В.Фесенко.

По его мнению, если В.Хорошковский и будет принимать участие в президентских выборах, это будет согласовано с Администрацией Президента. “На прямой конфликт с Президентом он вряд ли пойдет. Если возникнет осложнение ситуации в окружении Президента, то, может, он просто отойдет на определенное время” - считает В.Фесенко.

Как сообщал УНИАН, 14 декабря В.Хорошковский подал Президенту Виктору Януковичу заявление об отставке с должности первого вице-премьера в связи с несогласием с повторным назначением Н.Азарова на должность премьер-министра. В.Хорошковский считает данную кандидатуру «неспособной проводить экономические реформы и защищать стратегический курс нашего государства на евроинтеграцию».