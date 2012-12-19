Эксперт: Новую Раду будет лихорадить только напоказ

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение во время пресс-конференции выразил председатель правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко.

«Мы увидим лихорадку в работе парламента. Очень часто будут появляться публичные конфликты, противостояния с блокированием трибуны Верховной Рады», - сказал он.

В.Фесенко отметил, что оппозиция вынуждена будет демонстрировать свою радикальность и агрессивность, потому что этого хотят их избиратели.

В то же время, по мнению политолога, власть и оппозиция готовы к тайным договоренностям в Верховной Раде. «То, что кадровые решения в парламенте состоялись в спокойном режиме, - это как раз следствие этих договоренностей. Каждый получает свое: «Свобода» и оппозиция получили свое в первый день, а на второй день они дали возможность проголосовать за эти решения», - сказал он и добавил, что в обмен они получили, в частности, место в президиуме для представителя «Свободы».

В то же время, считает эксперт, оппозиция все же надеялась, что за кандидатуру Николая Азарова на должность премьер-министра не проголосуют.

Наиболее конфликтными темами, по мнению В.Фесенко, станет распределение комитетов ВР, персональное голосование в сессионном зале и языковой вопрос.

«Ситуация с Верховной Радой будет непростой, очень нестабильной и будет много конфликтных тем в перспективе: от темы Таможенного союза к теме внесения изменений в Конституцию», - сказал эксперт.

Кроме того, он отметил, что новое руководство Верховной Рады не имеет опыта работы в президиуме ВР. И только новый спикер Владимир Рыбак является опытным депутатом, а два его заместителя - Руслан Кошулинский и Игорь Калетник – это новички, которые «не имеют весомого депутатского опыта».

В.Фесенко заметил, что у спикера, таким образом, не будет «надежного дублера», что может осложнять оперативную работу президиума ВР.

«Пока мы смотрим, что Владимир Рыбак достаточно удачно руководит залом, держит контроль над ним», - сказал В.Фесенко.

При этом назначение И.Калетника – это символическое отображение «тактического, а возможно, даже скрытого стратегического союза Компартии и Партии регионов», считает В.Фесенко.