В ОБСЕ нашли для Украины важную задачу на 2013 год

Специальный представитель председателя ОБСЕ по гендерным вопросам Джун Цейтлин надеется, что одним из приоритетных вопросов во время председательства Украины в ОБСЕ в 2013 году будет вопрос гендерного равенства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала во время видеоконференции.

«Конечно, у нас есть ожидания относительно председательства Украины в ОБСЕ по этому вопросу», - сказала Дж.Цейтлин.

Она напомнила, что премьер-министр Украины Николай Азаров подчеркивал, что гендерное равенство является одним из приоритетных вопросов для Украины.

«Следовательно, мы можем иметь определенные ожидания, и увидеть, как это будет на практике», - добавила она.

Дж.Цейтлин согласилась с тем, что в Украине многие женщины работают в местных органах власти, а высокие должности им получить тяжело. Дж.Цейтлин отметила, что подобная ситуация наблюдается не только в Украине.

«Определенный корпус женщин заинтересованы государственной жизнью, и нужно способствовать им, чтобы они приходили на высший политический уровень. Нужно способствовать, чтобы политические партии ставили их на более высокие места в своих партийных списках, и убеждать в том, что это будет иметь положительные последствия на общенациональном уровне», - сказала Дж.Цейтлин.