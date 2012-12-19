В ОБСЕ нашли для Украины важную задачу на 2013 год
В ОБСЕ надеются, что одним из приоритетов во время председательства Украины в организации будет вопрос гендерного равенства.
Специальный представитель председателя ОБСЕ по гендерным вопросам Джун Цейтлин надеется, что одним из приоритетных вопросов во время председательства Украины в ОБСЕ в 2013 году будет вопрос гендерного равенства.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала во время видеоконференции.
«Конечно, у нас есть ожидания относительно председательства Украины в ОБСЕ по этому вопросу», - сказала Дж.Цейтлин.
Она напомнила, что премьер-министр Украины Николай Азаров подчеркивал, что гендерное равенство является одним из приоритетных вопросов для Украины.
«Следовательно, мы можем иметь определенные ожидания, и увидеть, как это будет на практике», - добавила она.
Дж.Цейтлин согласилась с тем, что в Украине многие женщины работают в местных органах власти, а высокие должности им получить тяжело. Дж.Цейтлин отметила, что подобная ситуация наблюдается не только в Украине.
«Определенный корпус женщин заинтересованы государственной жизнью, и нужно способствовать им, чтобы они приходили на высший политический уровень. Нужно способствовать, чтобы политические партии ставили их на более высокие места в своих партийных списках, и убеждать в том, что это будет иметь положительные последствия на общенациональном уровне», - сказала Дж.Цейтлин.