Муж Тимошенко просит, чтоб суд запретил ему еще дышать и есть

Александр Тимошенко считает «ничтожным и политически мотивированным» решение днепропетровского райсуда о запрещении ему распоряжаться акциями своей чешской компании Britico Product s.r.o., которая была зарегистрирована в соответствии с законодательством Чешской Республики.

Об этом говорится в заявлении А.Тимошенко, переданном УНИАН пресс-службой ВО “Батькивщины”.

По убеждению А.Тимошенко, «абсурдность этого решения имеет политический подтекст, поскольку действующая власть пытается всяческими методами вмешиваться в хозяйственную деятельность предпринимателей-нерезидентов Украины. Даже работающих за пределами государства». По словам мужа экс-премьер-министра, «власть почему-то не запрещает Ахметову, Фирташу и другим придворным олигархам Януковича распоряжаться акциями созданных ими за пределами Украины компаний и не изымает выведенные ими из страны средства в государственный бюджет».

Решение относительно Britico Product s.r.o. А.Тимошенко расценивает «как выборочное правосудие и стремление уничтожить предприятия тех, кто занимается оппозиционной деятельностью и не согласны быть послушними лакеями Януковича».

В связи с этим, отмечает А.Тимошенко, «прошу подконтрольные суды Януковича запретить мне дышать, есть, делать официальные заявления, приказать не смотреть телевизор, потому что там порой показывают Януковича, не распространять по миру факты об уголовных деяниях и преступлениях режима Януковича и не делать все остальное, что может ускорить возвращение Януковича обратно в г. Енакиево».

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Как сообщал УНИАН, Октябрьский районный суд г. Днепропетровска запретил А.Тимошенко распоряжаться акциями своей чешской компании Britico Product s.r.o. для обеспечения иска по гражданскому делу по иску Государственной налоговой инспекции в Октябрьском районе г. Днепропетровска о признании права собственности, признаниии прекращенным права участника в компании, признании участником и обязанности совершать определенные действия.

18 декабря председатель ГНСУ Александр Клименко сказал, что Государственная налоговая служба Украины призывает не видеть политики по делу обращения налоговых органов в суд с целью заблокировать отчуждение активов, принадлежащих А.Тимошенко - мужу экс-премьер-министра Юлии Тимошенко.

Он объяснил, что речь идет о нарушении законодательства, за которое еще в октябре 2012 года был наложен, однако так и не уплачен штраф.

«Суть обвинения в том, что было нарушено валютное законодательство, и за это налагают штрафы, которые не были уплачены. И поэтому на активы был наложен арест, с тем чтобы уплатить штрафы», - сказал А.Клименко.

Он выразил удивление по поводу того резонанса, который вызывало сообщение об аресте акций А.Тимошенко. «Что в этом деле особенного? В фамилии? Налоги должны платить все. И мы не видим тех, кто их может не платить. Все в равных условиях. А этот эпизод – это текущая работа, и никакой политики в нем нет», - отметил А.Клименко.