Кузьмин ждет разрешения врачей, чтобы допросить Тимошенко

13:40, 19 декабря 2012
Политика
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Первый заместитель генерального прокурора Ренат Кузьмин в очередной раз заявляет о намерении допросить экс-премьера Юлию Тимошенко по делу об убийстве Евгения Щербаня, как только врачи позволят проводить с ней следственные действия.

Кузьмин вновь заявляет о намерении допросить Тимошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, отвечая на вопросы журналистов в ходе прямой линии в газете «Комсомольская правда в Украине».

«У прокуратуры достаточно доказательств для предъявления обвинений экс-премьеру… На сегодняшний день есть несколько медицинских заключений, которые не рекомендуют следователям общаться с Тимошенко. Как только такое разрешение будет получено, мы будем работать с Тимошенко», - сказал Р.Кузьмин.

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