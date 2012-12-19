Кузьмин ждет разрешения врачей, чтобы допросить Тимошенко
13:40, 19 декабря 2012Политика
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Первый заместитель генерального прокурора Ренат Кузьмин в очередной раз заявляет о намерении допросить экс-премьера Юлию Тимошенко по делу об убийстве Евгения Щербаня, как только врачи позволят проводить с ней следственные действия.
Кузьмин вновь заявляет о намерении допросить Тимошенко
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, отвечая на вопросы журналистов в ходе прямой линии в газете «Комсомольская правда в Украине».
«У прокуратуры достаточно доказательств для предъявления обвинений экс-премьеру… На сегодняшний день есть несколько медицинских заключений, которые не рекомендуют следователям общаться с Тимошенко. Как только такое разрешение будет получено, мы будем работать с Тимошенко», - сказал Р.Кузьмин.
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