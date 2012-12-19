Кузьмин ждет разрешения врачей, чтобы допросить Тимошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, отвечая на вопросы журналистов в ходе прямой линии в газете «Комсомольская правда в Украине».

«У прокуратуры достаточно доказательств для предъявления обвинений экс-премьеру… На сегодняшний день есть несколько медицинских заключений, которые не рекомендуют следователям общаться с Тимошенко. Как только такое разрешение будет получено, мы будем работать с Тимошенко», - сказал Р.Кузьмин.