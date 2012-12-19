Милиция уверяет, что никаких дел против Шкиля у нее нет

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью МВД Украины. Как отмечается в сообщении, в некоторых Интернет-изданиях появилась информация об уголовном преследовании бывшего народного депутата А.Шкиля. Он заявил, что в связи с этим вынужден был покинуть территорию Украины.

В УСО отмечают, что «против А.Шкиля по факту организации массовых беспорядков в марте 2001 года было возбуждено уголовное дело, а он сам взят под стражу. После избрания в 2002 году фигуранта нардепом мера пресечения в отношении его отменена, а материалы уголовного дела выделены в особое производство. В октябре 2012 года уголовное дело было переквалифицировано и направлено на дальнейшее расследование. Впоследствии досудебное следствие по делу остановлено в связи с истечением сроков давности (10 лет)».

«На сегодняшний день А.Шкиль к уголовной ответственности по этому уголовному делу не привлекался и после его приёма к производству Печерским РУ ГУМВД Украины в г. Киеве в органы внутренних дел не вызывался», - сообщает МВД.

Как сообщал УНИАН, 18 декабря появилась информация, что А.Шкиль, который не попал в парламент седьмого созыва и таким образом лишился депутатской неприкосновенности, выехал в Чехию и не исключает, что будет просить политического убежища. «Все зависит от Украины. Если события будут развиваться так, как они развиваются, то я не исключаю такой возможности», - сказал он ZN.ua в ответ на вопрос о политическом убежище.

При этом А.Шкиль отметил, что политические преследования в отношении его никогда не прекращались, а дело о событиях 9 марта 2001 года возле Администрации Президента во время акции «Украина без Кучмы» до сих пор не закрыто.

Оппозиционер также подтвердил, что в Украине арестовали часть его имущества, однако сообщил, что ему неизвестно, с чем это связано. «Никакой другой деятельностью, кроме политической, я никогда не занимался», - сказал он.

Напомним, что А. Шкиль получил в списке Объединенной оппозиции «Батькивщина» на парламентских выборах 2012 года непроходимое 87-е место (партия получила в Раде 62 мандата).