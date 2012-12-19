Для Арбузова купили носилки по цене автомобиля
Нацбанк Украины через тендер приобрел у компании "К.С.Р." носилки-каталку Fuego TGR-244 за 53 335 грн, что равняется цене нового автомобиля ЗАЗ Sens.
Об этом сообщает сайт Наши деньги. Информация о результатах тендера содержится в "Вестнике государственных закупок".
Всего было приобретено медоборудования на общую сумму 492 тысячи гривен.
Кроме каталки, НБУ купил 18 предметов и приборов, в том числе приемное устройство R-3 для носилок с комплектацией отсека для их хранения за 84 458 грн.
Самым дорогим среди приобретенного является комфортная версия дефибриллятора-монитора PRIMEDIC Defi-Monitor XD 10xe M 290 (96928) PRIMEDIC Charger Comfort с зарядной консолью - 109 468 грн.
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С учетом этой закупки Нацбанк в этом году приобрел медицинское оборудование и один автомобиль скорой помощи Volkswagen T5 на общую сумму 2,51 млн грн.