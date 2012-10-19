Руководство Нацбанка будет нежиться на постельном белье за 52,8 тысячи

Об этом пишет журнал Корреспондент .

Издание обращает внимание, что даже по меркам самой элитной украинской госструктуры - Госуправделами, обеспечивающей быт высших чиновников, - это много: на поддержание всех своих 17 санаторно-курортных учреждений Госуправделами получило из бюджета в 2012 году меньшую сумму - 125,2 млн грн.

Сейчас Нацбанк достраивает элитную базу отдыха в Яремче. Для приюта банкиров, служащих государству, заказали итальянскую мебель ручной работы, джакузи. Примечательно, что в заказ входят комплекты белья стоимостью 52,8 тыс. грн каждый.

В четырехэтажном корпусе есть панорамный лифт, а на территории планируют создать аэрарий - место для принятия воздушных ванн.

Строить базу начали еще при прошлом главе НБУ, Владимире Стельмахе, но при нынешнем руководителе - Сергее Арбузове - темп работ вырос.

"Корреспондент" пишет также о том, что НБУ щедро платит топ-менеджменту - его глава, например, в прошлом году получал ежемесячно по $ 17,5 тыс. Также финучреждение оплачивает различные соцльготы сотрудникам.

Корреспондент обращает внимание на тот факт, что при этом детали трат банка на собственные нужды - тайна за семью печатями. Известно лишь, что в 2012 году совет Нацбанка утвердил расходы на уровне почти 10 млрд грн. Все это - государственные деньги, но какая их часть уйдет на содержание баз, соцпакеты и прочие льготы, пресс-служба НБУ не разглашает.