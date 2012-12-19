Депутаты предлагают возобновить в Киеве районные советы

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии “За Украину!”, проектом закона предлагается внесение изменений в Закон Украины "О столице Украины – городе-герое Киеве" в части обязательного возобновления деятельности районных в городе Киеве советов, которые были ликвидированы в сентябре 2010 года, а также относительно обязательного назначения на должность председателя Киевской городской государственной администрации человека, избранного киевлянами Киевским городским головой.

Ближайшие выборы в районные в городе Киеве советы предлагается провести одновременно с ближайшими выборами Киевского городского совета.

Народные депутаты убеждены, что принятие законопроекта возобновит самоуправление, которого сейчас в столице практически нет.

Напомним, в Верховной Раде Украины уже зарегистрирован законопроект № 1032-1 о внесении изменений в Закон Украины «О столице Украины - городе-герое Киеве» относительно назначения на должность председателя Киевской городской государственной администрации исключительно человека, избранного Киевским городским головой. Этот законопроект внесли народные депутаты от оппозиции - Александр Бригинец, Андрей Павловский, Юрий Одарченко, Владимир Бондаренко, Владимир Арьев, Юрий Стець и Дмитрий Андриевский.

Как сообщал УНИАН, 9 сентября 2010 года Киевский городской совет ликвидировал районные советы с 31 октября 2010 г. За это решение проголосовали 95 депутатов Киевсовета из 110, зарегистрированных в зале, против высказались 12.

Киевсовет прекратил с 31 октября путем ликвидации районные в городе Киеве советы: Голосеевский, Дарницкий, Деснянский, Днепровский, Оболонский, Печерский, Подольский, Святошинский, Соломенский, Шевченковский, а также их исполнительные органы – соответствующие районные государственные администрации.

Решением также предусматривалось в десятидневный срок со дня вступления в силу этого решения образовать ликвидационные комиссии районных советов и администраций, а также принять меры по обеспечению функционирования райадминистраций на базе исполнительных органов районных советов, которые ликвидируются в соответствии с этим решением.

С 31 октября 2010 года в Киеве были образованы районные государственные администрации, подчиненные мэрии: Голосеевская, Дарницкая, Деснянская, Днепровская, Оболонская, Печерская, Подольская, Святошинская, Соломенская и Шевченковская.