Попов требует оставлять Киеву налоги, которые платят в бюджет киевляне

«Либо мы добьемся утверждения бюджета, который сбалансирует наши расходы, либо представителям киевской власти нечего делать в своих кабинетах», - заявил А.Попов, выступая на общественных слушаниях по проблеме госбюджета 2013 года, которые прошли в Киеве при участии представителей первичных профсоюзов, депутатов и общественных организаций, сообщает пресс-служба КГГА.

По словам Александра Попова, недофинансирование потребностей столицы более чем на 30 процентов, заложенное в госбюджете, лишает Киев всяких возможностей на стабильное функционирование. «Треть дефицита городского бюджета – это означает, что либо треть школ надо закрыть, либо больницы, либо общественный транспорт. Мы на такое не пойдем и будем отстаивать свою позицию», - заявил глава КГГА.

Особое неприятие киевского градоначальника вызвал тот факт, что главный финансовый документ страны на будущий год готовился в закрытом режиме. «В этом году бюджет готовился фактически тайно, и руководители органов местного самоуправления, к сожалению, не имели возможности принимать участие в его обсуждении», - сказал Попов.

Он отметил также, что у центральной и местной властей всегда были конфликты при проработке бюджета, но компромиссы, как правило, находили, включая и текущий 2012 год. «В этот же раз мы получили контрольные цифры уже после утверждения бюджета на государственном уровне, и они нас крайне обеспокоили. Поэтому и решили вынести этот вопрос на широкое обсуждение».

Александр Попов заверил, что городская власть будет делать все возможное, чтобы решить финансовую проблему за счет потенциала самой столицы. Но это позволит дополнительно получить максимум миллиард-полтора гривен в городской бюджет, что не решит проблему недофинансирования.

«Необходимо обязательно пересмотреть госбюджет в части увеличения расходов столицы за счет тех средств, которые изымаются у города. Это необходимо с любой точки зрения – этической, моральной, политической», - подчеркнул Попов, подразумевая, что у Киева и так изымаются в госбюджет среди всех регионов Украины 50% налога на доходы граждан.

По прогнозу на 2013 год, величина изъятия только из этой статьи доходов превысит 8,2 млрд гривен. Позиция главы КМДА: необходимо восстановить положения бюджетного законодательства, согласно которым в распоряжения столицы оставляли все 100% поступлений от налога на доходы физлиц. Возможности развития и социальной защиты территориальной громады Киева должны соответствовать вкладу киевлян в формирование общегосударственных финансовых ресурсов.

Глава КГГА выразил убеждение, что ему удастся найти понимание в правительстве. Одним из аргументов в переговорах с центральной государственной властью он назвал позицию представителей профсоюзов столицы и других участников обсуждения, подытоженную в тексте резолюции, которая была принята по итогам общественных слушаний. В этом документе, в частности, заявлено, что профсоюзы бюджетных организаций Киева готовы прибегнуть к общегородской забастовке в случае, если правительство и парламент не услышат киевлян и не пересмотрят госбюджет-2013.