Новый состав Кабмина станет известен к концу недели

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам пресс-секретарь Н.Азарова Виталий Лукьяненко.

«Премьер-министр рассматривает кандидатуры, проводит консультации. Он (Н.Азаров) подчеркнул, что решение по составу правительства должно состояться на текущей неделе, ожидается на текущей неделе. Он подчеркнул, что такая тщательная работа, тщательный подход связан с тем, что масштабный уровень задач, которые стоят перед правительством в целом и перед каждым членом правительства, значительно возрастают. Поэтому он сделает выбор в пользу профессионалов, способных брать ответственность на себя, предлагать и твердо реализовывать решения», - сказал В.Лукьяненко.

Между тем сегодня на заседании правительства присутствуют в основном заместители министров и лишь несколько исполняющих обязанности министров. Сам Н.Азаров в своей вступительной речи в начале заседания правительства ничего не сказал о том, когда будет представлен персональный состав правительства.

Как сообщалось, Президент В.Янукович 13 декабря, получив согласие Верховной Рады, повторно назначил премьер-министром Н.Азарова, который подал в отставку после избрания народным депутатом. Отставка премьера повлекла отставку всего правительства.