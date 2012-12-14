Азаров еще не направил Януковичу кандидатуры новых министров

18:46, 14 декабря 2012
Политика
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Премьер-министр Николай Азаров пока не направлял Президенту Виктору Януковичу предложения по составу нового Кабинета министров.

Азаров еще не передал свои предложения

Об этом в комментарии УНИАН сказал пресс-секретарь премьер-министра Виталий Лукьяненко.

Он отметил, что как только такая информация появится - она будет обнародована для СМИ на сайте Президента.

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