Литвин заверяет, что его не интересуют министерские портфели
17:59, 14 декабря 2012Политика
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Председатель Верховной Рады Украины 6-го созыва, народный депутат Владимир Литвин заверяет, что его не интересуют министерские портфели.
Литвин говорит, что министерское кресло ему не интересно
Об этом он написал сегодня на своей странице в Facebook, отвечая на вопрос, чем он в дальнейшем намерен заниматься.
“Предложения относительно правительства меня не привлекают”, - заметил В.Литвин.
Он добавил, что будет работать добросовестно народным депутатом и уже написал заявление о входе в состав Комитета ВР по вопросам науки и образования.
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