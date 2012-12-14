Литвин заверяет, что его не интересуют министерские портфели

17:59, 14 декабря 2012
Политика
1255 0

Председатель Верховной Рады Украины 6-го созыва, народный депутат Владимир Литвин заверяет, что его не интересуют министерские портфели.

Литвин говорит, что министерское кресло ему не интересно

Об этом он написал сегодня на своей странице в Facebook, отвечая на вопрос, чем он в дальнейшем намерен заниматься.

“Предложения относительно правительства меня не привлекают”, - заметил В.Литвин.

Он добавил, что будет работать добросовестно народным депутатом и уже написал заявление о входе в состав Комитета ВР по вопросам науки и образования.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter