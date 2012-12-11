Соратники готовят Луценко сюрприз на день рождения

08:03, 11 декабря 2012
Политика
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14 декабря осужденный экс-глава МВД Юрий Луценко отметит свой 48-й день рождения.

Юрий Луценко

Уже второй год он празднует день рожденья за решеткой. «Мы готовим подарок нашему вождю. Он услышит наше поздравление, но при этом шуметь под колонией мы не будем. Подробности — это пока секрет», — рассказала газете "Сегодня" спикер «Народной самообороны» Лариса Сарган (в прошлом году соратники поздравили Луценко, повесив его портрет в вышиванке на мосту близ столичного Майдана Независимости).

«Также в день рождения Ирина Луценко постарается поехать к мужу в колонию, надеемся, что ее пустят. Позже будет долгосрочное трехдневное свидание Луценко с семьей»,  - отметила Саган.

Для самого же Луценко в день рождения, как и для других заключенных, тюремщики никаких льгот не обещают. Впрочем, на одном из своих судов Луценко заявлял, что за решеткой отмечает праздники минеральной водой, потому что «там есть пузырьки, как в шампанском».

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