Дочь Тимошенко: Европа четко показала Украине, что надо сделать

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом она заявила сегодня украинским журналистам по завершении встреч во время саммита Европейской народной партии.

"Сейчас, после одобрения резолюции Европарламента, выводов Совета иностранных дел ЕС .... созданы рамки для действий официального Киева, украинского государства, Президента ", - сказала она.

Е.Тимошенко отметила, что сегодня об этом она общалась с Президентом Еврокомиссии Жозе Мануэлем Баррозу, а также премьер-министрами Люксембурга, Словении, Болгарии, Финляндии и Президентом Европейской народной партии Вильфредом Мартенсом.

"Сейчас решение об освобождении может быть одобрено различными вариантами, в том числе, в парламенте законом об амнистии", - отметила Ю.Тимошенко, добавив, что самое главное - то, чтобы такое освобождение произошло.

Е.Тимошенко также подчеркнула, что позиция Ю.Тимошенко относительно соглашения об ассоциации с ЕС не изменилась.

"Позиция мамы не изменилась: соглашение об ассоциации должно быть подписано, и оно будет подписано, но вопрос только когда. И ответ на этот вопрос обозначили европейские политики в своих условиях, которые они выдвинули в резолюции Европарламента и выводах Совета иностранных дел, а также в декларации Европейской народной партии ", - сказала Е.Тимошенко.

Она также отметила, что сейчас ожидает решения Европейского суда по правам человека, а также то, что украинское руководство сдержит обещания и выполнит решение Евросуда, каким бы оно не было.