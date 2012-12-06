Соратнику Черновецкого дали два года условно

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение объявила сегодня председательствующая в судебном процессе судья Елена Мелешак.

При вынесении приговора суд учел ряд смягчающих факторов, в частности, наличие у Д.Комарницкого на воспитании трех несовершеннолетних детей, положительную характеристику с места работы, отсутствие судимостей.

Кроме того, суд решил оставить сумму денежного залога до вступления в силу приговора.

Комментируя решение суда, в интервью журналистам Д.Комарницкий заявил, что еще не определился, будет ли обжаловать приговор. «Я получу на руки приговор, изучу его и приму решение. Я еще раз подчеркиваю, что я не виноват», - сказал он.

В свою очередь, адвокат Д.Комарницкого Андрей Федур отметил, что у него есть все юридические основания для обжалования приговора, но поскольку он процессуально связан обязательствами со своим клиентом, вопрос об обжаловании приговора будет принимать исключительно его подзащитный.

При этом потерпевший, адвокат Иван Гранцев сказал журналистам, что не намерен обжаловать сегодняшнее решение суда.

Справка УНИАН. Д.Комарницкий был задержан 8 апреля 2011 года.

По данным прокуратуры, установлено, что он вместе с неустановленными лицами в августе 2005 года в помещении БТИ Киева совершил разбойное нападение на адвоката И.Гранцева с целью завладения копией официального документа, которая была у него, а также 20 тыс. долларов.

Прокуратура просила приговорить Д.Комарницкого к 6 годам лишения свободы.