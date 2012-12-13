Симоненко дал Азарову полгода на выполнение обещаний

Как передает корреспондент УНИАН, об этом П.Симоненко сказал журналистам.

«Правительство должно отвечать за то, что оно обещало. Им нужно на это определенное время. Я думаю, что через полгода они будут отвечать за все, что делается», - сказал П.Симоненко.

Он отметил, что КПУ никогда не поддерживала действующее правительство, но если бы не утвердили премьер-министра, то это привело бы к углублению экономического кризиса.

При этом П.Симоненко уточнил, что под ответственностью имеет в виду возможную отставку правительства.