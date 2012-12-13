Симоненко дал Азарову полгода на выполнение обещаний
17:24, 13 декабря 2012Политика
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Лидер фракции КПУ Петр Симоненко заявляет, что коммунисты через полгода готовы будут поднять вопрос об ответственности правительства, если премьер-министр Украины Николай Азаров не выполнит своих обещаний.
Симоненко рассказал, почему коммунисты поддержали Азарова
Как передает корреспондент УНИАН, об этом П.Симоненко сказал журналистам.
«Правительство должно отвечать за то, что оно обещало. Им нужно на это определенное время. Я думаю, что через полгода они будут отвечать за все, что делается», - сказал П.Симоненко.
Он отметил, что КПУ никогда не поддерживала действующее правительство, но если бы не утвердили премьер-министра, то это привело бы к углублению экономического кризиса.
При этом П.Симоненко уточнил, что под ответственностью имеет в виду возможную отставку правительства.
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