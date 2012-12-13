Симоненко уверяет, что коммунистов не будет ни в Кабмине, ни в большинстве

Как передает корреспондент УНИАН, об этом П.Симоненко заявил сегодня в интервью журналистам.

«Не будет никого из нас в правительстве. Я вам официально заявляю: мы вообще этот вопрос не ставили, и ставить не будем», - сказал он.

П.Симоненко также отметил, что фракция КПУ не пойдет ни в какое большинство в Верховной Раде. «Фракция никогда не будет входить ни в какое большинство», - сказал он.