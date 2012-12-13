Симоненко уверяет, что коммунистов не будет ни в Кабмине, ни в большинстве
16:20, 13 декабря 2012Политика
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Лидер фракции КПУ Петр Симоненко заверяет, что ни один представитель КПУ не войдет в будущее правительство.
Симоненко заявил официально
Как передает корреспондент УНИАН, об этом П.Симоненко заявил сегодня в интервью журналистам.
«Не будет никого из нас в правительстве. Я вам официально заявляю: мы вообще этот вопрос не ставили, и ставить не будем», - сказал он.
П.Симоненко также отметил, что фракция КПУ не пойдет ни в какое большинство в Верховной Раде. «Фракция никогда не будет входить ни в какое большинство», - сказал он.
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