Азаров с Рыбаком ушли от вопросов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.Рыбак сказал на брифинге.

По его словам, в первые дни работы новоизбранной ВР «ситуация была непростой», но были решены все запланированные вопросы.

«Выборы закончились, избирательная риторика закончилась, и необходима совместная работа», - отметил В.Рыбак.

Он выразил убеждение, что должно быть тесное сотрудничество между правительством и парламентом, чтобы «выполнять те поручения, которые давали нам избиратели».

Председатель ВР также сообщил, что завтра «будем работать с руководителями фракций». «Я верю, что мы найдем понимание со всеми политическими силами в этом парламенте», - подчеркнул В.Рыбак и добавил: «У меня сомнений в этом нет».

Брифинг председатель ВР проводил вместе с премьер-министром Николаем Азаровым.

Они оба огласили свои заявления, но журналистам не дали возможности задать ни одного вопроса.