Суд США отклонил иск к Тимошенко на 18,3 млн долларов

Окружной суд Нью-Йорка удовлетворил ходатайство защиты бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко об отклонении иска о взыскании с нее около 18,3 миллиона долларов, следует из решения суда, имеющегося в распоряжении Российского агентства правовой и судебной информации (РАПСИ).

Как напоминает агентство, иск был подан зарегистрированной в штате Массачусетс компанией Universal Trading & Investment Co. (UTICo). В исковом заявлении утверждалось, что активы "Единых энергетических систем Украины" (ЕЭСУ) незаконно выводились под контролем Ю.Тимошенко в оффшоры, в частности, на Кипр, через структуры на Британских Виргинских островах, островах Гернси и Мэн.

Общий объем этих активов превысил 2,2 миллиарда долларов, отмечает компания, опираясь в своих вычислениях на данные Генеральной прокуратуры Украины.

Немалую роль, по данным UTICo, в продвижении ЕЭСУ на рынке сыграл бывший премьер-министр Украины Павел Лазаренко, который был приговорен в США к девяти годам заключения и штрафу в размере 10 миллионов долларов. Он мог рассчитывать на 50% доходов ЕЭСУ, которые переводились на оффшорные счета Ю.Тимошенко, отмечал истец.

Еще в 2005 году федеральный суд штата Массачусетс вынес решение по спору с ЕЭСУ в пользу UTICo – компании с учетом нанесенного ей ущерба было присуждено около 18,3 миллиона долларов. Однако добиться исполнения этого решения суда компании не удается до сих пор.

В конце 2005 года в связи с размораживанием заблокированных ранее активов ЕЭСУ UTICo предприняла несколько попыток взыскать присужденную сумму с компании и отдельных лиц, близких к Ю.Тимошенко, в частности, с ее бизнес-партнера П.Лазаренко, но безрезультатно.

UTICo подала иск к Ю.Тимошенко после того, как компании было отказано в привлечении ее в качестве третьего лица, заявляющего собственные требования, к спору между украинским экс-премьером, швейцарским трейдером "РосУкрЭнерго" (RUE) и одним из его владельцев Дмитрием Фирташем.