Азарову дали слово в ВР

14:10, 13 декабря 2012
Политика
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ВР начала рассмотрение вопроса о предоставлении согласия на назначение Азарова премьером.

Николай Азаров

Верховная Рада Украины начала рассмотрение вопроса о предоставлении согласия на назначение Николая Азарова на должность премьер-министра.

Как передает корреспондент УНИАН, для доклада кандидата на должность главы правительства Н.Азарова отведено 20 минут.

Кроме того, на протяжении еще 20 минут народные депутаты будут иметь возможность задать вопросы Н.Азарову и на протяжении такого же количества времени обсудить этот вопрос.

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