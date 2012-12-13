Азарову дали слово в ВР
14:10, 13 декабря 2012Политика
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ВР начала рассмотрение вопроса о предоставлении согласия на назначение Азарова премьером.
Азарову дали 20 минут
Верховная Рада Украины начала рассмотрение вопроса о предоставлении согласия на назначение Николая Азарова на должность премьер-министра.
Как передает корреспондент УНИАН, для доклада кандидата на должность главы правительства Н.Азарова отведено 20 минут.
Кроме того, на протяжении еще 20 минут народные депутаты будут иметь возможность задать вопросы Н.Азарову и на протяжении такого же количества времени обсудить этот вопрос.
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