Брат Балоги вышел из фракции ПР
13:30, 13 декабря 2012Политика
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Павел Балога написал заявление о выходе из состава фракции Партии регионов.
Павел Балога написал заявление. Фото http://panorama-mukachevo.com
Сегодня народный депутат, член «Единого центра» Павел Балога написал заявление о выходе из состава фракции Партии регионов.
Соответствующий документ передан председателю Верховной Рады Украины Владимиру Рыбаку, сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Единый центр».
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