Брат Балоги вышел из фракции ПР

Павел Балога написал заявление о выходе из состава фракции Партии регионов.

Сегодня народный депутат, член «Единого центра» Павел Балога написал заявление о выходе из состава фракции Партии регионов. Соответствующий документ передан председателю Верховной Рады Украины Владимиру Рыбаку, сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Единый центр».

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