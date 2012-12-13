Табалов-младший приглашает на татами

Об этом говорится в его заявлении, переданном агентству УНИАН.

«Я впервые избран в Верховную Раду и неприятно поражен поведением своих коллег, которые безосновательно обвинили меня в предательстве за отказ войти в состав фракции «Батькивщина». Подчеркиваю, я не вошел в ни одну фракцию. И считаю, что имею достаточно жизненного и профессионального опыта, чтобы самостоятельно определиться относительно целесообразности членства во фракции «Батькивщина», – говорится в заявлении.

А.Табалов отмечает, что прошел в парламент не по партийному списку, а по мажоритарному округу, поэтому «при принятии решения буду руководствоваться исключительно интересами своих избирателей. И только они имеют право оценивать мои действия и голосования».

По словам депутата, избиратели дали ему мандат не для того, чтобы меряться силой с депутатами в зале заседаний.

«Я сознательно отказался от ответа на заказные провокационные действия коллег из «Свободы» в их стиле, поскольку считаю драку недостойным занятием для себя как народного депутата Украины и как спортсмена, владеющего черным поясом по дзюдо. Для меня парламент – не боксерский ринг. Лично я пришел в Верховную Раду работать и выполнять данные кировоградцам обещания. И не исключаю, что для реализации собственной предвыборной программы фракционная «прописка» мне не понадобится вообще. Если же у кого-то из коллег есть безудержное желание посоревноваться со мной, приглашаю на татами», – заявил он.

Как сообщал УНИАН, А.Табалов - один из двух депутатов, которые были избраны от партии «Батькивщина», однако отказались вступить в ее фракцию. В частности отец Александр Табалов прошел в ВР по списку Объединенной оппозиции «Батькивщина» (№ 49), а сын А.Табалов баллотировался от «Батькивщины» в округе № 99 в Кировограде.

11 декабря Объединенная оппозиция "Батькивщина" обнародовала требование к Табаловым сложить их депутатские мандаты. Такие требования связаны с тем, что эти депутаты не вошли во фракцию «Батькивщина» и нарушили тем самым присягу кандидата в народные депутаты, подписанную ими 5 августа этого года.

12 декабря оппозиция заблокировала депутатов Табаловых и не допустила их к участию в открытии сессии Верховной Рады Украины седьмого созыва.

Оппозиция продолжает настаивать на непризнании Табаловых депутатами.